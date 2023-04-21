Марсохід Perseverance втратив марсіанського друга — камінь, який застряг в апараті рік тому

Понад рік тому під час подорожі по пагорбах і пісках Червоної планети в марсоході Perseverance застряг камінь. Тепер команда NASA виявила, що він щез.

Про це пише Science Alert.

Доктор Гвеналь Караваки, який працює з інструментом SuperCam марсохода, попрощався з «марсіанським другом» у Twitter.

«Прощавай, друже каменю! Ми дізналися в останньому [зображенні] Hazcam, що втратили наш улюблений камінь у передньому лівому колесі NASA Perseverance. Він провів з нами 427 солів (більше за земний рік!) і від 341 солу пройшов приблизно 10 кілометрів. Прощавай, друже каменю, будемо сумувати за тобою!» — написав він.

Камінь уперше побачили ще на початку лютого 2022 року. Він опинився в лівому передньому колесі марсохода і надовго застряг там. У NASA заявили, що камінь не завдав апарату жодної шкоди.