Марсохід Perseverance сховав зразки гірських порід, повітря та ґрунту на поверхні Марсу

Марсохід Perseverance Американського космічного агентства завершив створення резервного сховища і скинув усі зразки гірських порід повітря та ґрунту на поверхню Червоної планети.
Про це пише Space.com.
Матеріали для досліджень упаковані в невеликі титанові трубки — це дасть можливість забрати їх під час майбутньої місії та привезти на Землю. Perseverance розмістив усі 10 циліндрів на поверхні Марсу, у кратері Джезеро. Цей вантаж містить суміш вулканічних і осадових порід. Також там є зразки марсіанського ґрунту та повітря. Ось як вони виглядають:
Копії цих матеріалів зберігатимуться на борту Perseverance. Вміст титанових трубок, які залишаться на Марсі, — запасний варіант для науковців на випадок, якщо марсохід з будь-яких причин не зможе доставити їх на Землю. Згідно з резервним планом, ці трубки зможуть забрати два вертольоти — Perseverance розмістив їх зигзагом на відстані 5—15 метрів один від одного, щоб полегшити гелікоптерам підйом.
Тепер, коли ця робота завершена, Perseverance підніметься вгору і досліджуватиме марсіанські скелі. Коли марсохід пройде повз місце, яке дослідники називають Скелястою вершиною, він розпочне новий етап своєї наукової місії — Delta Top Campaign.
- 26 серпня 2022 року марсохід NASA Perseverance Mars знайшов на дні кратера Джезеро на Марсі вулканічні породи. Ця знахідка було цілковитою несподіванкою, оскільки передбачалося, що марсохід Perseverance приземлиться на осадові породи, які утворилися з мулу та детриту на стародавньому озері у кратері Джезеро приблизно 3,7 мільярда років тому.