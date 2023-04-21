Албанія скасувала безвіз для росіян

Албанія скасувала безвізовий режим для громадян росії.

Про це повідомили на сайті посольства Албанії в рф.

Раніше росіяни могли вʼїжджати до країни без віз з 1 травня до 30 вересня. Тепер для відвідування Албанії їм треба оформляти візу відповідно до мети поїздки.