Статки Маска впали на $12,6 млрд на тлі фінзвіту Tesla, вибуху ракети SpaceX і галочок у Twitter

Статки Ілона Маска скоротилися на $12,6 млрд — це найбільше падіння від початку року, пише Bloomberg.
Акції Tesla Inc. упали на 9,75% — до $162,99, через невтішні фінрезультати за перший квартал. Того ж дня ракета Starship від SpaceX вибухнула за чотири хвилини після запуску, а у Twitter видалили колишні сині галочки верифікації.
Маск є генеральним директором цих компаній. Він усе ще залишається другою найбагатшою людиною у світі ($164 млрд) після французького магната Бернара Арно, і цього року його статки збільшилися на $26,8 млрд завдяки зростанню ціни акцій Tesla на 32%.
- Компанія SpaceX 20 квітня з другої спроби запустила найбільшу в історії ракету та корабель — Super Heavy й Starship, але вже за кілька хвилин вона вибухнула на висоті майже 40 км.
- Увечері 20 квітня соцмережа Twitter почала забирати сині галочки верифікації в користувачів, які відмовилися за них платити. Раніше соцмережа так позначала відомих людей, але тепер галочку може купити будь-хто за гроші.