Актор Алек Болдвін відновить зйомки фільму «Іржа», де два роки тому застрелив операторку

Американський актор Алек Болдвін поновлює зйомки у фільмі «Іржа». У 2021 році на знімальному майданчику цієї стрічки Болдвін випадково застрелив операторку — українку Галину Гатчинс.

Про це пише Associated Press.

Зйомки вестерну «Іржа» планують відновити цього тижня в американському штаті Монтана. Раніше фільм знімали в Нью-Мексико.

Associated Press

Болдвін продовжить працювати над стрічкою як актор і співпродюсер. Чоловік загиблої операторки Меттью стане виконавчим продюсером «Іржі» — про це домовились у рамках угоди про примирення Болдвіна із сімʼєю Гатчинс.