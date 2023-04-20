Суд у Рівному звільнив від покарання дантистку, яка била дітей під час прийому

Рівненський міський суд звільнив від кримінальної відповідальності дантистку Інну Кравчук, яка знущалась над дітьми під час прийому. Справу закрили, оскільки спливли строки давності.

Про це повідомляє «Суспільне».

Слідство встановило чотири епізоди із фізичною силою щодо пацієнтів у двох клініках у 2020 та 2021 роках. За даними слідства, в одному з випадків вона завдала дитині легких тілесних ушкоджень, стиснувши шию та щипаючи плечі, що призвело до крововиливів.

Потерпілі не подали цивільних позовів, тому захист дантистки клопотав про закриття справи. Не заперечували й представники потерпілих, адже з моменту інциденту минуло понад 2 роки.