Дантистку з Рівного, яка била дітей під час прийому, позбавили ліцензії

Міністерство охорони здоров’я позбавило ліцензії стоматолога з Рівного Інну Кравчук. Її звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.
Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура.
МОЗ України позапланово перевірило виконання вимог ліцензії та знайшло підставу для скасування дозволу на стоматологічну діяльність Кравчук.
Наказ про анулювання її ліцензії був виданий ще 15 липня. Наразі справу проти Кравчук розглядає Рівненський міський суд, її звинувачують у порушенні статті 140 Кримінального кодексу (неналежне виконання медиком професійних обовʼязків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому).
- У лютому 2021 року клієнти дантистки повідомили про жорстоке поводження стоматолога Інни Кравчук з їхніми дітьми. Зокрема, одна з матерів заявила, що під час лікування зубів дантистка завдала ушкоджень її 5-річній доньці, а інша — що після візиту до стоматолога в її 8-річної доньки з’явилася гнійна рана губи.
- Поліція Рівненщини відкрила пʼять кримінальних проваджень щодо дій Кравчук. Вона свою провину заперечувала.
- У березні 2021 року справу Кравчук почали розглядати в суді. В МВС тоді зазначали, що стоматолог та її адвокат упродовж досудового розслідування жодних свідчень не надали.