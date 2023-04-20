«Укрзалізниця» вперше з початку війни продає квитки зі Львова та Києва до Покровська Донецької області

«Укрзалізниця» вперше з 24 лютого 2022 року відкриває продаж на регулярні рейси далекого сполучення до міста Покровськ Донецької області.

Про це компанія оголосила 20 квітня.

Із 28 квітня курсуватимуть рейси 86/234-233/85 Львів — Покровськ — Львів і 80/234-233/79 Київ — Покровськ — Київ.

Відправлення зі столиці буде щодня о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 із прибуттям о 05:54.

Зі Львова потяг вирушатиме щодня о 10:40, а прибувати до Покровська о 13:00. Зворотний рейс о 14:15 із прибуттям о 12:44.

Досі з Покровська регулярно курсували виключно евакуаційні рейси. Квитки продавали лише в один бік — із Покровська до Львова та Києва.