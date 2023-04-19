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США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $325 мільйонів. У нього входять боєприпаси для HIMARS

Автор:
Ангеліна Шеремет
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США оголосили про новий пакет військової допомоги на $325 мільйонів. У нього входять:

  • додаткові боєприпаси для систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
  • важкі протитанкові керовані ракети (TOW);
  • комплекси протитанкової зброї АТ-4;
  • протитанкові міни;
  • понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • запчастини та інше польове обладнання.