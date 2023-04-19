США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $325 мільйонів. У нього входять боєприпаси для HIMARS

США оголосили про новий пакет військової допомоги на $325 мільйонів. У нього входять:

додаткові боєприпаси для систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

важкі протитанкові керовані ракети (TOW);

комплекси протитанкової зброї АТ-4;

протитанкові міни;

понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

високоточні авіаційні боєприпаси;

запчастини та інше польове обладнання.