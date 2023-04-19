Білоруські прикордонники намагалися переправити в Литву нелегальних мігрантів

Білоруські прикордонники намагалися переправити пʼятьох нелегальних мігрантів у Литву. Вони спробували розрізати колючий дріт і захисний паркан. Литовські прикордонники завадили зловмисникам реалізувати задум.

Про це пише Delfi.

Відеокамери на кордоні зафіксували інцидент. Із білоруської сторони підбігли троє людей та почали різати паркан. Ще одна людина підвела до кордону пʼятьох мігрантів.

У цей момент на місце підʼїхали литовські прикордонники. Порушники втекли.

За останній тиждень литовці зафіксували два випадки порушення кордону білоруськими прикордонниками. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що порушників можуть затримати.