Ізмаїльський виноробний завод продали за 200 мільйонів гривень. Ціна під час торгів виросла в 11 разів

Фонд державного майна продав на онлайн-аукціоні Ізмаїльський винзавод. Під час аукціону вартість винзаводу зросла в 11 разів — зі стартових 17,9 мільйона гривень до 200 мільйонів.

Про це Фонд оголосив 19 квітня.

За право приватизації змагалися чотири учасники. Переможець аукціону має 20 робочих днів, щоб сплатити за завод. Якщо переможець відмовиться від сплати переможної суми, він втратить гарантійний внесок — 3,57 мільйона гривень (20% від стартової ціни). Ці кошти передадуть до держбюджету.