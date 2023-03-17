Ізмаїльський виноробний завод виставили на приватизацію

Фонд держмайна виставив на приватизацію Ізмаїльський винзавод, що в Одеській області.
Про це фонд оголосив 17 березня.
Аукціон відбудеться 11 квітня, стартова ціна — 35,7 мільйона гривень, загальна площа приміщень 27,2 тис. квадратних метрів.
Винзавод у місті Ізмаїл заснували в 1949 році. Серед переваг заводу — повний цикл виробництва продукції (від лози до бокала). До складу активів винзаводу входять виносховище, цех переробки винограду, цехи розливу, цех виготовлення шампанських вин, склад готової продукції, виставковий комплекс та адмінбудівлі.
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