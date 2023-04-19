Російський «шпигунський банк» йде з Угорщини після санкцій США

Міжнародний інвестиційний банк у Будапешті, який потрапив під американські санкції, оголосив про закриття угорської штаб-квартири та вихід із ЄС.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті установи, передає Világgazdaság.

Після запровадження американських санкцій МІБ втратив можливість здійснювати фінансові операції, а через припинення участі в ньому Угорщини більше не має підстав для подальшої діяльності в Будапешті та ЄС загалом.

«Банк розпочав релокацію діяльності штаб-квартири з Угорщини до росії», — йдеться в заяві.