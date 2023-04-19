Володимир Зеленський відвідав українські позиції на кордоні з Білоруссю

Президент Володимир Зеленський відвідав прикордонну ділянку у Волинській області, де сходяться кордони України, Польщі та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленському доповіли, що для захисту українського кордону фахівці збільшили кількість інженерних загороджень і фортифікаційних споруд та налаштували системи віддаленого відеоспостереження.

Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які провели за рік для укріплення кордону з Білоруссю в межах Волинської області.

Президент також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Главі держави показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів.