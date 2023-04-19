Швейцарський банк Credit Suisse обслуговував рахунки нацистів аж до 2020 року. Імовірно, там були кошти жертв Голокосту

Комісія бюджетного комітету сенату США під час розслідування виявила, що швейцарський банк Credit Suisse до 2020 року обслуговував рахунки високопоставлених нацистських чиновників Німеччини.

Про це повідомив бюджетний комітет Сенату США.

Ідеться про рахунки принаймні 99 людей, які були високопоставленими нацистськими чиновниками Німеччини, або членами повʼязаних з нацистами угруповань Аргентини.

За даними сенаторів, 70 рахунків, які могли стосуватися нацистів, що втекли в Аргентину, були відкриті в банку після 1945 року. З них 14 залишалися відкритими після 2000 року, а деякі навіть до 2020 року.

При цьому один із згаданих рахунків належав засудженому під час Нюрнберзького процесу нацистському командиру, інший — також засудженому командиру СС.

За даними комітету, останні подібні рахунки закрили ще у 2020 році, тоді банк вимусили провести додаткову перевірку з цього питання, для цього компанія найняла фахівців з компанії AlixPartners. Утім, у 2022 році розслідуванням зайнявся комітет з бюджету сенату США. Він і встановив, що Credit Suisse, який спочатку сприяв перевірці, пізніше різко обмежив внутрішнє розслідування, а також відмовився перевіряти нові зачіпки, виявлені фахівцями.

Пресслужба Credit Suisse визнає, що в банку дійсно були виявлені рахунки аргентинських нацистів, але їх відкрили через роки, а в деяких випадках через десятиліття після закінчення Другої світової війни. На підставі цього банк робить висновок, що ці рахунки не мають стосунку до претензій Центру Симона Візенталя про те, що на них могли зберігатися кошти жертв Голокосту. Проте Credit Suisse вирішив найняти ще одну фірму — Clifford Chance — для перевірки результатів розслідування AlixPartners.