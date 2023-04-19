У Пентагоні підтвердили прибуття перших БМП Bradley до України

У Пентагоні підтвердили прибуття перших бойових машин піхоти Bradley до України. Це перше офіційне підтвердження від США.
Про це у коментарі The War Zone розповів представник Пентагону Чарлі Дітц.
«Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула», — повідомив він.
Скільки саме Bradley вже отримала Україна — невідомо. США пообіцяли передати понад сотню таких машин.
Напередодні Міністерство оборони України опублікувало у своєму Twitter фотографії Bradley, які вже перефарбували у піксель ЗСУ.
- Понад сім тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку у Сполучених Штатах з початку повномасштабної війни росії з Україною. Наприкінці березня в Німеччині завершили підготовку понад чотири тисячі українських військових, зокрема, одна бригада тренувалася на бойових машинах піхоти Bradley, а друга — на бронетранспортерах Stryker.
- Від початку повномасштабного вторгнення партнери України пообіцяли або вже передали українській армії понад 400 танків і 700 одиниць артилерії. Єдине, що Україна досі не отримувала — це далекобійні ракети.