У Пентагоні підтвердили прибуття перших БМП Bradley до України

У Пентагоні підтвердили прибуття перших бойових машин піхоти Bradley до України. Це перше офіційне підтвердження від США.

Про це у коментарі The War Zone розповів представник Пентагону Чарлі Дітц.

«Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула», — повідомив він.

Скільки саме Bradley вже отримала Україна — невідомо. США пообіцяли передати понад сотню таких машин.

Напередодні Міністерство оборони України опублікувало у своєму Twitter фотографії Bradley, які вже перефарбували у піксель ЗСУ.