Російська армія уночі запустила дрони-камікадзе по Одещині. Сили ППО збили 10 із 12 безпілотників

Уночі російська армія повторно вдарила іранськими дронами-камікадзе по Україні. Їх запустили по Одеській області.
Про це пише командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Росіяни запустили 12 таких дронів. Сили ППО збили 10 із них.
В Одеській ОВА розповіли, що два дрони влучили в рекреаційний обʼєкт — базу відпочинку. Пожежу вже ліквідували, ніхто з людей не постраждав.
Перед цим увечері росіяни запускали дрони-камікадзе на півдні України. Сили ППО збили збили шість безпілотників у районі Запоріжжя, ще один — на околицях Дніпра.