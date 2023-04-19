Російська армія уночі запустила дрони-камікадзе по Одещині. Сили ППО збили 10 із 12 безпілотників

Уночі російська армія повторно вдарила іранськими дронами-камікадзе по Україні. Їх запустили по Одеській області.

Про це пише командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни запустили 12 таких дронів. Сили ППО збили 10 із них.

В Одеській ОВА розповіли, що два дрони влучили в рекреаційний обʼєкт — базу відпочинку. Пожежу вже ліквідували, ніхто з людей не постраждав.

Перед цим увечері росіяни запускали дрони-камікадзе на півдні України. Сили ППО збили збили шість безпілотників у районі Запоріжжя, ще один — на околицях Дніпра.