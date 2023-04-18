У Тернополі суд закрив справу щодо мера Сергія Надала, який виписував собі максимальні премії

Тернопільський міський районний суд закрив справу щодо мера міста Сергія Надала про його максимальні премії самому собі — суд не знайшов склад адміністративного порушення.

Про це повідомляє «Суспільне».

Суд заявив, що Надал не встановлював розмір цих виплат, отже, він не мав дискреційних повноважень при визначенні премій.

Суддя Ірина Марциновська також зазначила, що розмір премій Надалу не перевищував максимально можливий рівень. Також суддя заявила, що Національне агентство з питань запобігання корупції мало б складати протокол про адміністративне правопорушення у присутності Сергія Надала, а не надсилати копії поштою.