У росії ухвалили закон про довічне увʼязнення за держзраду і тероризм

Державна дума рф ухвалила закон, який запроваджує довічне позбавлення волі «за державну зраду» чи «акт міжнародного тероризму».

Про це повідомляє ТАСС.

Крім того, у новому законі значно посилюється відповідальність за терористичними статтями.

Після ухвалення цього закону за шпигунство, видачу іноземцям відомостей, що становлять держтаємницю, перехід на бік противника або надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги державі в діяльності, яка, на думку Кремля, спрямована проти росії, зможуть засуджувати до довічного увʼязнення.

Раніше за статтею про держзраду в рф передбачалося увʼязнення на строк від 12 до 20 років.