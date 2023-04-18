СБУ повідомила про підозру псевдодиректору Запорізької АЕС. Він відʼєднав станцію від енергосистеми України

Служба безпеки України зібрала докази проти ставленика російських окупантів — «директора» Запорізької АЕС Олега Романенка. Йому повідомили про підозру за держзраду і порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, з березня до листопада 2022 року підозрюваний відʼєднував ЗАЕС від енергосистеми України за вказівками росіян. Також він змушував співробітників підтримувати ворога, а якщо ті не погоджувалися — погрожував «звільненням» і переслідуванням з боку росії.
Олегу Романенку загрожує довічне позбавлення волі за такими статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
- ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Раніше російський «посадовець» був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області рф.
- У березні 2023 року Служба безпеки України повідомила підозри окупаційному очільнику Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, російському блогеру і дизайнеру Артемію Лебєдєву та колишньому заступнику начальника загону воєнізованої охорони станції.
- 4 березня 2022 року окупанти захопили Енергодар і ЗАЕС — найбільшу за розмірами АЕС у Європі та третю у світі.