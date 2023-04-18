Зеленський відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ в Авдіївці на Донеччині, де точаться запеклі бої. Там він заслухав доповідь командування і нагородив бійців.

Про це повідомила пресслужба президента.

Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.