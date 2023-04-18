Зеленський відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військ в Авдіївці на Донеччині, де точаться запеклі бої. Там він заслухав доповідь командування і нагородив бійців.
Про це повідомила пресслужба президента.
Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.
Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.
- 18 квітня телеканал Міністерства оборони рф і Кремль опублікували відео візиту путіна у тимчасово окуповані Херсонську та Луганську області. Він побував у штабі угруповання військ «Днєпр» на Херсонському напрямку, а потім прибув до так званої «ЛНР» у штаб гвардії «Схід». На захоплених територіях путін заслухав доповіді командувачів та воєначальників.
- Попри протокол, його не супроводжував ані міністр оборони Сергій Шойгу, ані начальник Генштабу Валерій Герасимов. Натомість він зустрічався з командувачем Повітряно-десантних військ генерал-полковником Михайлом Теплинським.
- Російські медіа звернули увагу, що відео з путіним на окупованих територіях сходу та півдня України, яке оприлюднив зранку 18 квітня Кремль, оперативно відредагували. Його поїздки могли відбутися ще минулого тижня.