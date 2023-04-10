Україна повернула ще 24 депортовані дитини — росіяни влаштували їм 13-годинний допит

Україна провела рятувальну місію, повернувши з росії додому 24 дитини з Херсонщини.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Волонтери благодійного фонду Save Ukraine, які займалися поверненням, розповіли, що це була одна з найскладніших рятувальних місій.

Росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а потім змусили зніматись у пропагандистському репортажі.