Україна повернула ще 24 депортовані дитини — росіяни влаштували їм 13-годинний допит

Україна провела рятувальну місію, повернувши з росії додому 24 дитини з Херсонщини.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Волонтери благодійного фонду Save Ukraine, які займалися поверненням, розповіли, що це була одна з найскладніших рятувальних місій.
Росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а потім змусили зніматись у пропагандистському репортажі.
- На тимчасово окупованих територіях та в росії перебувають 4 390 українських статусних дітей — це сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.