Учасник одного з найпопулярніших гуртів світу BTS призупиняє карʼєру. Він іде на військову службу

Учасник всесвітньо відомої K-pop групи BTS Джей-Гоуп призупинив музичну карʼєру, щоб пройти обовʼязкову військову службу в Південній Кореї. Гурт збереться у повному складі лише у 2025 році.
Про це пише агентство Yonhap.
29-річний виконавець, чиє справжнє імʼя Чон Хо Сок, звернувся до шанувальників в Instagram у дописі зі словами «У мене буде чудова подорож!» та виклав фото з поголеним волоссям.
Офіційний акаунт BTS у Twitter опублікував фотографію бойз-бенду та підписав її «Я люблю тебе, Джей Гоуп».
Джей-Гоуп став другим учасником гурту, який пішов на військову службу. У грудні 2022 року це зробив Кім Сок Джин.
- У 2020 році парламент Південної Кореї ухвалив закон, який дозволяє зіркам музичного жанру K-pop, таким як гурт BTS, отримати відстрочку від обовʼязкової військової служби. Усі здорові корейські чоловіки від 18 до 28 років зобовʼязані відслужити у військах (до 20 місяців), але для зірок зазначеного жанру поріг підвищили до 30 років.