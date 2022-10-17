Учасники одного з найпопулярніших гуртів світу BTS усім складом пройдуть військову службу

Зірки культового K-pop гурту BTS повним складом пройдуть службу в південнокорейській армії. У цій країні всі працездатні чоловіки мають пройти військову службу щонайменше 18 місяців.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву агентства гурту.

Останніми роками військовий призов учасників гурту привернув загальнонаціональну увагу, і громадськість розділилася у позиції, чи варто звільнити K-pop гурт від обовʼязкової служби.

Найстарший учасник BTS Джін першим піде в армію, оскільки у 2023 році йому виповниться 30 років.

«Джін відкличе своє прохання про відстрочку призову на строкову військову службу наприкінці цього місяця та дотримуватиметься процедур призову, яких вимагає Військова кадрова адміністрація», — зазначило агентство.

«Усі інші члени також проходитимуть обовʼязкову військову службу, коли для цього настане час», — додали вони.