Учасники одного з найпопулярніших гуртів світу BTS усім складом пройдуть військову службу

Зірки культового K-pop гурту BTS повним складом пройдуть службу в південнокорейській армії. У цій країні всі працездатні чоловіки мають пройти військову службу щонайменше 18 місяців.
Про це пише Reuters з посиланням на заяву агентства гурту.
Останніми роками військовий призов учасників гурту привернув загальнонаціональну увагу, і громадськість розділилася у позиції, чи варто звільнити K-pop гурт від обовʼязкової служби.
Найстарший учасник BTS Джін першим піде в армію, оскільки у 2023 році йому виповниться 30 років.
«Джін відкличе своє прохання про відстрочку призову на строкову військову службу наприкінці цього місяця та дотримуватиметься процедур призову, яких вимагає Військова кадрова адміністрація», — зазначило агентство.
«Усі інші члени також проходитимуть обовʼязкову військову службу, коли для цього настане час», — додали вони.
- У 2020 році парламент Південної Кореї ухвалив закон, який дозволяє зіркам музичного жанру K-pop, таким як гурт BTS, отримати відстрочку від обовʼязкової військової служби. Усі здорові корейські чоловіки від 18 до 28 років зобовʼязані відслужити у військах (до 20 місяців), але для зірок зазначеного жанру поріг підвищили до 30 років.