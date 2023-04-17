Тернопільській єпархії УПЦ МП заборонили користуватися земельною ділянкою

Управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату заборонили користуватися земельною ділянкою на вул. Коновальця, 1 у Тернополі.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

На цій ділянці розміщений кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії та приміщення Тернопільської єпархії УПЦ МП. Площа цієї земельної ділянки — понад пів гектара.

За словами Надала, відсьогодні земельна ділянка вилучена у єпархії УПЦ МП.