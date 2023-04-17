В Україні налагодять процес відбору ДНК-матеріалу в захисників. Це спростить процес ідентифікації

В Україні налагодять процес відбору ДНК-матеріалу у правоохоронців і військових. ДНК людини буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі службовця, що у разі смерті спростить процес ідентифікації.

Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

Питання попереднього відбору генетичного ДНК-матеріалу у військових і правоохоронців обговорювався на нараді віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук з регіональними координаторами Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти.

Наразі законодавством передбачено обовʼязкове відібрання біоматеріалу у військовослужбовців, а також членів добровольчих формувань територіальних громад. На сьогодні вже розроблено порядок відібрання зразків, проте документ ще погоджується центральною владою.