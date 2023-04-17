Міністр оборони Резніков вибачився за порівняння втрат на війні і жертв землетрусу в Туреччині

Міністр оборони України Олексій Резніков вибачився за інтервʼю, в якому сказав, що втрати України на війні менші за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині.

Про це міністр написав у своєму Twitter.

«Я щиро прошу вибачення у всіх в Україні чи Туреччині, кого образили мої коментарі в інтервʼю газеті La Razon. Українці співчувають турецькому народу. Ми розуміємо, що таке хоронити тисячі невинних людей — друзів і сусідів. Я вдячний нашим турецьким друзям за їх непохитну підтримку та тверду позицію щодо Криму з початку російського вторгнення», — написав він.