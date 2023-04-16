В Іспанії поліція вилучила підробки картин де Гої та Веласкеса. Їх хотіли продати за $84 мільйони

Іспанська поліція вилучила підроблені картини іспанських художників Франсіско де Гої та Дієго Веласкеса. Шахраї планували продати їх за $84 мільйони (€76 мільйонів).

Про це пише CNN.

Розслідування почали на початку 2023 року. Тоді поліція виявила, що шахраї намагалися продати підробки у Валенсії та сусідній провінції Кастельон.

Чотири підроблені полотна приписували Франсіско де Гої, а п’ята нібито написана Дієго Веласкесом. Вони супроводжувалися великою кількістю документів, однак мистецтвознавці підтвердили, що картини фальшиві.

Підробку «Портрета Маріани Австрійської» Веласкеса продавали найдорожче — за €50 мільйонів. Оригінал перебуває в музеї Прадо в Мадриді.

Дієго Веласкес «Портрет Маріани Австрійської».

Дві підроблені картини, які видавали за роботи де Гої, хотіли продати за понад €7 мільйонів кожну. Насправді це були копії робіт іншого художника — Антона Рафаеля Менгса, оригінали якого також виставлені в Прадо.

За іншу підробку, яку приписували Гої, «Алегорія стовпа Сарагоси», просили €4 мільйони. За словами експертів, ця мистецька робота дуже низької якості й виконана навіть не професійним художником.

Остання робота — «Благословення Санта-Роза-де-Ліма», яку також приписували де Гої та мали продати за €8 мільйонів, була копією картини, якої насправді де Гойя не писав. Імовірно, її створив італійський художник у XVII столітті.