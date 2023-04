У Великій Британії покажуть підробки відомих картин, які вважали оригінальними

Влітку 2023 року в Лондоні стартує виставка Art and Artifice: Fakes from the Collection («Мистецтво та штучність: підробки з колекції»). Там покажуть підробки відомих творів мистецтва, які довго вважалися оригінальними. Відвідувачам розкажуть їхню історію і про те, як їх викрили.

На виставці можна буде побачити понад 30 робіт, що видавалися за твори Сандро Боттічеллі, Огюста Родена, Дірка ван Бабюрена та інших митців.

Серед них — фальшива «Звідниця» Ван Бабюрена, яку в 1930-х написав фальсифікатор Хан ван Мегерен, і «Богоматір з немовлям», яку колись вважали шедевром Боттічеллі, а потім викрили як підробку. Експерти виявили схожість Богородиці з кінозіркою 1930-х років Гретою Гарбо. Автор роботи Умберто Джунті був шанувальником актриси і писав свою Мадонну з неї.

Виставка триватиме з 17 червня по 8 жовтня.