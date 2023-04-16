У Судані під час сутичок загинули співробітники ООН

У Судані під час збройних сутичок між армією та Силами швидкого реагування (RSF) загинули троє співробітників Організації Обʼєднаних Націй.
Про це заявила директор Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) Сінді Маккейн.
За її словами, усі троє загинули 15 квітня в Кабкабії, Північний Дарфур. Ще двоє співробітників WFP постраждали.
У міжнародному аеропорту Хартуму під час перестрілки 15 квітня був також пошкоджений літак Служби гуманітарних авіацій ООН. Всесвітня продовольча програма ООН тимчасово припиняє працювати в Судані.
«Поки ми розглядаємо розвиток ситуації з безпекою, ми змушені тимчасово припинити всі операції в Судані. WFP прагне допомогти суданському народу, який стикається з гострою проблемою продовольчої безпеки, але ми не можемо рятувати життя, якщо не буде гарантована безпека наших команд і партнерів», — заявила Сінді Маккейн.
- 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкого реагування (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. RSF заявляли, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію командувача армії, міжнародний аеропорт у Хартумі, а також військову базу й аеропорт у місті Мерові, що на півночі країни. В армії Судану кажуть, що бої тривають і більшість атак відбито. У повітрі проти RSF працює бойова авіація.
- RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити в країні демократію.
- У Судані це вже третя спроба військового перевороту за останні 5 років. Внаслідок заколотів у 2019 та 2021 роках були усунуті від влади президент Омар аль Башир, який керував країною 30 років, і перехідний уряд, що прийшов до влади після нього. З 2021 року країною почала керувати військова рада. Причиною цього загострення стало питання підпорядкування сил RSF загальному військовому керівництву Збройних сил. Армія з 2021 року підпорядкована військовому уряду, а RSF — віцепрезиденту. За планом останні мали увійти до складу Збройних сил, але уряд генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхані не зміг домовитися з віцепрезидентом, генералом Мохамедом Хамданом «Хемети» Дагало.
- RSF співпрацює з російською «ПВК Вагнера». Вони мають спільне підприємство Meroe Gold із видобутку корисних копалин, зокрема золота. Західні медіа писали, що така співпраця допомогла збільшити запаси золота Центробанку рф, необхідні для витрат на вторгнення в Україну.
- За даними Al Arabiya, під час боїв загинули 56 цивільних, понад 600 поранені Що стосується загиблих військових, то точної кількості наразі немає.