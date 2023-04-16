У Судані другий день тривають збройні сутички. Армія запевняє, що взяла під контроль штаби і бази спецназу

У Судані другий день тривають збройні сутички між армією та Силами швидкого реагування (RSF). Бої продовжуються в столиці країни Хартумі.
Про це пише Al Arabiya.
За останніми даними, під час боїв загинули 56 цивільних, понад 600 поранені. На вулицях міста майже нікого нема, люди ховаються у власних будинках. Що стосується загиблих військових, то точної кількості наразі немає.
Також видання пише про загибель щонайменше чотирьох вищих офіцерів під час боїв: командирів RSF двох провінцій, а також командувача сил загального командування суданської армії і командувача однієї з армійських баз.
Армія запевняє, що наразі взяла під контроль всі бази та штаби RSF, але там все спростовують.
- 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкого реагування (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. RSF заявляли, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію командувача армії, міжнародний аеропорт у Хартумі, а також військову базу й аеропорт у місті Мерові, що на півночі країни. В армії Судану кажуть, що бої тривають і більшість атак відбито. У повітрі проти RSF працює бойова авіація.
- RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити в країні демократію.
- У Судані це вже третя спроба військового перевороту за останні 5 років. Внаслідок заколотів у 2019 та 2021 роках були усунуті від влади президент Омар аль Башир, який керував країною 30 років, і перехідний уряд, що прийшов до влади після нього. З 2021 року країною почала керувати військова рада. Причиною цього загострення стало питання підпорядкування сил RSF загальному військовому керівництву Збройних сил. Армія з 2021 року підпорядкована військовому уряду, а RSF — віцепрезиденту. За планом останні мали увійти до складу Збройних сил, але уряд генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхані не зміг домовитися з віцепрезидентом, генералом Мохамедом Хамданом «Хемети» Дагало.
- RSF співпрацює з російською «ПВК Вагнера». Вони мають спільне підприємство Meroe Gold із видобутку корисних копалин, зокрема золота. Західні медіа писали, що така співпраця допомогла збільшити запаси золота Центробанку рф, необхідні для витрат на вторгнення в Україну.