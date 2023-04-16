У Судані другий день тривають збройні сутички. Армія запевняє, що взяла під контроль штаби і бази спецназу

У Судані другий день тривають збройні сутички між армією та Силами швидкого реагування (RSF). Бої продовжуються в столиці країни Хартумі.

Про це пише Al Arabiya.

За останніми даними, під час боїв загинули 56 цивільних, понад 600 поранені. На вулицях міста майже нікого нема, люди ховаються у власних будинках. Що стосується загиблих військових, то точної кількості наразі немає.

Також видання пише про загибель щонайменше чотирьох вищих офіцерів під час боїв: командирів RSF двох провінцій, а також командувача сил загального командування суданської армії і командувача однієї з армійських баз.

Армія запевняє, що наразі взяла під контроль всі бази та штаби RSF, але там все спростовують.