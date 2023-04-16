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Україна відновить експорт електроенергії до ще однієї країни

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Україна з понеділка, 17 квітня, може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини.

Про це повідомили в компанії «Укренерго».

У відповідному аукціоні брали участь чотири учасники. На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності в цьому напрямку.

  • 11 квітня Україна відновила експорт електроенергії. Наразі його постачають у Польщу та Молдову виключно за умови першочергового забезпечення українців.
  • Максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу наразі становить 400 МВт.