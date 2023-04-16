Україна відновить експорт електроенергії до ще однієї країни

Україна з понеділка, 17 квітня, може розпочати експорт електроенергії до Словаччини в обсязі 200 МВт щогодини.

Про це повідомили в компанії «Укренерго».

У відповідному аукціоні брали участь чотири учасники. На аукціоні було розподілено 100% доступної пропускної спроможності в цьому напрямку.