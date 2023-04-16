La Repubblica: Італія передала Україні десятки САУ M109L

Італія передала українським військовим десятки артилерійських установок M109L, пише італійське видання La Repubblica.

Джерела газети кажуть, що загалом планують передати 60 таких установок, з них на фронті уже воюють щонайменше 30 одиниць. Усі інші прибудуть в Україну найближчим часом.

«Ось уже кілька тижнів на кількох відео, знятих в Україні, видно, як потужні M109L ведуть вогонь по російських позиціях», — пише La Repubblica.

Капітальний ремонт САУ M109L зробили за рахунок американського фінансування.