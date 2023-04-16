Новини

Обстріл Словʼянська: кількість жертв зросла до 12 людей, ще трьох шукають

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

У Словʼянську під час розбору завалів знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином кількість жертв зросла до 12 людей.

Про це пише ДСНС у своєму Telegram-каналі.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Вони шукають ще трьох людей.

Загалом від обстрілу постраждали 34 людини: 12 загинули та 22 отримали поранення.

  • 14 квітня в Словʼянську пролунали щонайменше сім вибухів у районі школи № 8 (центральна частина міста). Російські війська пошкодили пʼять багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і автівки. Одна пʼятиповерхівка зазнала серйозних руйнувань — ракета С-300 вдарила по верхніх поверхах.