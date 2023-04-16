Обстріл Словʼянська: кількість жертв зросла до 12 людей, ще трьох шукають

У Словʼянську під час розбору завалів знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином кількість жертв зросла до 12 людей.
Про це пише ДСНС у своєму Telegram-каналі.
Рятувальники продовжують розбирати завали. Вони шукають ще трьох людей.
Загалом від обстрілу постраждали 34 людини: 12 загинули та 22 отримали поранення.
- 14 квітня в Словʼянську пролунали щонайменше сім вибухів у районі школи № 8 (центральна частина міста). Російські війська пошкодили пʼять багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і автівки. Одна пʼятиповерхівка зазнала серйозних руйнувань — ракета С-300 вдарила по верхніх поверхах.