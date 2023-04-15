Російські війська обстріляли Херсон — загинули мати з донькою

Російські війська напередодні Великодня обстріляли Таврійський мікрорайон Херсону, поціливши в територію освітнього закладу.

Як повідомляє Херсонська адміністрація, на місці загинули 48-річна жінка та її 28-річна донька. Вони отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям.