Російські війська обстріляли Херсон — загинули мати з донькою

Російські війська напередодні Великодня обстріляли Таврійський мікрорайон Херсону, поціливши в територію освітнього закладу.
Як повідомляє Херсонська адміністрація, на місці загинули 48-річна жінка та її 28-річна донька. Вони отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям.
- За минулу добу, 14 квітня, війська росії 96 разів обстрілювали Херсонську область та випустили 447 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також район річкового порту. Поранено вісім людей.
- Також російські дрони атакували поліцейські автомобілі в Бериславі та Херсоні. Троє поліцейських поранені.