Кількість загиблих у Слов’янську зросла. З-під завалів багатоповерхового будинку дістали ще два тіла

У Словʼянську Донецької області з-під завалів багатоповерхового будинку, по якому російські війська влучили ракетою 14 квітня, дістали тіла ще двох загиблих — чоловіка та жінки.

Про це повідомила речниця ДСНС у Донецькій області, передає «Суспільне».

Кількість загиблих зросла до 11, ще 21 людина дістала поранень. У зруйнованій пʼятиповерхівці загинули шестеро людей. Пошукові роботи тривають.