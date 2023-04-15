У Словʼянську кількість загиблих зросла до 9

У місті Словʼянськ Донецької області, яке 14 квітня росія обстріляла ракетами, кількість загиблих зросла до 9.

Про це 15 квітня повідомив мер міста Вадим Лях.

Уночі з-під завалів рятувальники дістали мертву жінку, а перед цим у швидкій помер дворічний хлопчик.

Рятувальні роботи тривають. Під завалами будинку у провулку Парковому залишаються ще пʼятеро людей, їхні особи вже встановили. Однак міська влада не має інформації про мешканців ще трьох квартир.

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