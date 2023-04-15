У Словʼянську кількість загиблих зросла до 9

У місті Словʼянськ Донецької області, яке 14 квітня росія обстріляла ракетами, кількість загиблих зросла до 9.
Про це 15 квітня повідомив мер міста Вадим Лях.
Уночі з-під завалів рятувальники дістали мертву жінку, а перед цим у швидкій помер дворічний хлопчик.
Рятувальні роботи тривають. Під завалами будинку у провулку Парковому залишаються ще пʼятеро людей, їхні особи вже встановили. Однак міська влада не має інформації про мешканців ще трьох квартир.
- Словʼянськ укотре обстріляли 14 квітня. Тоді в місті пролунали щонайменше сім вибухів у районі школи № 8, є влучання у три пʼятиповерхівки. Один будинок частково зруйнований, два загорілися, пошкоджені будинки довкола.