У Японії під час виступу премʼєра пролунав вибух — у його бік кинули димову шашку

У Японії під час виступу премʼєр-міністра Фуміо Кішіди пролунав вибух — чоловік кинув у його бік димову шашку, очільника уряду довелось евакуювати.

Про це повідомляють місцеві видання The Japan Times і Kyodo.

Інцидент стався в місті Вакаяма, де Кішіда виголошував промову після огляду рибного порту. Зараз у Японії триває передвиборча агітація на загальнонаціональних місцевих виборах.

Чоловіка, як кинув шашку, одразу затримали охоронці премʼєра, а потім його заарештували за «підозрою в насильницькому перешкоджанні діяльності» та доставили до поліцейського відділку.

Kyodo News / Getty Images

Очевидці розповіли журналістам, що бачили сріблястий предмет циліндричної форми, який летів у бік премʼєра, а потім вибухнув.

Японські офіційні особи кажуть, що Кішіда цілий і неушкоджений. Його одразу відвезли в інше місце, де він був під охороною поліцейських.