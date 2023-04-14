Іспанка задля експерименту провела в печері 500 днів. Вона пропустила початок війни в Україні та смерть королеви Єлизавети II

Жінку звати Беатріс Фламіні (ось її Instagram ). Їй було 48 років, коли вона увійшла до печери, там вона відсвяткувала два дні народження. За словами її команди підтримки, вона побила світовий рекорд за найтривалішим часом, проведеним у печері.

Спортсменка розпочала своє випробування в суботу, 20 листопада 2021 року, — до початку війни в Україні та смерті британської королеви Єлизавети II. Вийшла Фламіні на світло в пʼятницю, 14 квітня 2023 року, у темних окулярах. Вона описала свій досвід як «чудовий, неперевершений», додавши, що час пролетів непомітно.

На запитання, чи думала вона колись натиснути екстрену кнопку або покинути печеру, вона відповіла: «Ніколи. Насправді я не хотіла виходити».

Іспанська спортсменка Беатріс Фламіні виходить з печери поблизу міста Мотріль, 14 квітня 2023 року.

Під землею Беатріс Фламіні виконувала фізичні вправи, малювала та вʼязала вовняні шапки. Вона взяла дві камери GoPro, щоб задокументувати свій час, тисячу літрів води, і прочитала за цей час 60 книг. У печері була електрика, спортсменці постачали їжу та воду, однак за умовами наукового експерименту Фламіні не могла отримувати жодних повідомлень ззовні.

Вона сказала, що зосередилася на хорошому харчуванні та насолоджувалася тишею. Команда підтримки передавала їй авокадо, свіжі яйця та чисті футболки, а також прибирала її відходи. Фламіні сказала, що тепер вона з нетерпінням чекає на можливість піти в душ і розділити тарілку яєчні зі смаженою картоплею з друзями.

За Фламіні спостерігала група психологів, дослідників, спелеологів (фахівців з вивчення печер) та фізкультурників. Вони слідкували за кожним її рухом та стежили за її фізичним та психічним самопочуттям. Її досвід вивчають вчені університетів Гранади та Альмерії, а також мадридської клініки сну, щоб визначити вплив соціальної ізоляції та крайньої тимчасової дезорієнтації на сприйняття людьми часу, можливі нейропсихологічні та когнітивні порушення.