Reuters: Китайська компанія купила мідь в окупованій росією частині Донеччини

Китайська компанія купила злитки мідного сплаву щонайменше на $7,4 мільйона на підсанкційному заводі в окупованому росією регіоні України.

Про це пише Reuters.

Згідно з даними видання, з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року китайська фірма Quzhou Nova купила щонайменше 3 220 тонн мідного сплаву в злитках на загальну суму $7,4 мільйона у Дебальцівського заводу металургійного машинобудування на Донеччині.

Quzhou Nova розташована в китайському місті Кучжоу, що у східній провінції Чжецзян. Там Reuters повідомили, що не займаються імпортом та експортом мідного сплаву у злитках.

Коли журналісти показали митні дані Quzhou Nova, компанія заявила, що їй «важко зрозуміти документ, оскільки він не має печатки та підпису», і запропонувала звʼязатися з митницею щодо цього питання.

База даних, яка збирає інформацію про всі відправлення по всьому світу, не має печаток або підписів на своїй інформації.

Митна служба Китаю не надала детальної інформації щодо цього. Там сказали, що «торгові дані компанії не розкривають».

Джерело на Дебальцівському комбінаті, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що на території комбінату розташований цех кольорової металургії. Співрозмовник Reuters відмовився коментувати поставки мідного сплаву в Китай та заявив, що ця інформація є «комерційною таємницею».

Федеральна митна служба росії теж зазначила, що інформація про компанії є конфіденційною та не розголошується службою.