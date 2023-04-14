Генштаб: У війні проти України вже загинули понад 181 тисячу росіян

Російська армія наступає поблизу Лимана, Бахмута, Авдіївки, Марʼїнки. Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Марʼїнку. За минулу добу Сили оборони України відбили 49 атак ворога.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом доби Повітряні сили України завдали три авіаудари по скупченнях окупантів та їхньої військової техніки.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три командні пункти, склад боєприпасів, радарну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Армія рф за минулу добу втратила приблизно 500 військових, чотири танки, 16 бойових броньованих машин і сім артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 181 090 росіян.