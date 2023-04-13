Південна Корея буде платити підліткам-затворникам по $500, аби вони виходили з дому

Південна Корея запропонує молодим самітникам щомісячну допомогу на проживання у розмірі $490, щоб спонукати їх виходити з дому.

Про це оголосило Міністерство з питань гендерної рівності та родини, а деталі пише газета The Guardian.

Уряд хоче спробувати полегшити життя молодим затворникам, аби вони виходили з дому в школу, університет чи на роботу. До програми входить щомісячна допомога на проживання для людей віком від 9 до 24 років, які мають крайню соціальну ізоляцію, програма також передбачає допомогу на культурний досвід для підлітків.

Нові заходи спрямовані на посилення державної підтримки, «щоб дозволити затворницькій молоді відновити своє повсякденне життя та реінтегруватися у суспільство».

Серед інших видів підтримки — оплата корекції зовнішності постраждалих, у тому числі шрамів, через які підлітки можуть соромитися, а також допомога зі шкільним та спортивним приладдям.

За даними Корейського інституту охорони здоровʼя та соціальних справ, близько 350 тисяч людей віком від 19 до 39 років вважаються самотніми або ізольованими — це близько 3% цієї вікової групи.

Самотня молодь часто походить з неблагополучних сімей, і 40% почали вести затворницький спосіб життя ще в підлітковому віці. Також у Південній Кореї також відносно високий рівень безробіття серед молоді — 7,2%.