В Іспанії почали вирощувати хміль за допомогою гідропоніки, щоб урятувати пиво від кліматичних змін. Деякі сорти цієї рослини потерпають через посуху та неврожай.

Про це пише Reuters.

За даними асоціацій виробників, у 2022 році виробництво пива у США впало на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року, у Німеччині воно знизилося на 21%, а врожайність у Чехії впала більш ніж на 40% через аномально спекотну і суху погоду.

Іспанська компанія вирішила вирощувати хміль в закритих приміщеннях за допомогою гідропонних систем з відновлюваною енергією — вони споживають майже на 95% менше води, ніж традиційне землеробство на відкритому повітрі.

«Ми виконуємо місію з порятунку світового пива», — сказала засновник стартапу Інес Саграріо.

Reuters

Команда з 11 агрономів, хіміків і біотехнологів працює над різними комбінаціями світла, добрив і води на випробувальному заводі поблизу Мадриду. Вони прагнуть максимізувати виробництво альфа-кислот та ефірних олій, які надають пиву гіркого та фруктового аромату.