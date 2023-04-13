Під час Великодніх богослужінь у Києві віряни зможуть залишитися у храмах на ніч

На час Великодніх свят у столиці зберігатиметься комендантська година з 00:00 до 05:00. У 163 храмах заплановані богослужіння, зокрема вночі.

Начальник КМВА Сергій Попко наголошує, що віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, можуть залишатися у храмі на всю ніч — до завершення комендантської години, й освятити великодній кошик.

Водночас забороняється покидати храми та перебувати на вулицях чи інших громадських місцях під час комендатської години.

Віряни, які вирішать залишитися у храмах, мають самостійно дізнатися про розташування найближчого укриття. Під час повітряної тривоги священнослужителі та відвідувачі мають обовʼязково перейти до найближчого укриття.

Храми та собори будуть відкриті для вечірніх і ранкових богослужінь 15 та 16 квітня.

Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній також проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

«Наполегливо прошу киян і гостей міста з відповідальністю поставитися до відвідування храмів. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях усередині та біля релігійних споруд. Не наражайте себе та оточення на небезпеку. Не намагайтеся неодмінно освятити великодній кошик одразу після закінчення комендантської години. Ви можете це зробити й в суботу, під час вечірнього молебню», — додав Попко.

Додатково за дотриманням правопорядку стежитимуть співробітники Муніципальної охорони столиці.