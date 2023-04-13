Сили оборони України відбили на Донбасі 45 атак і знищили 540 окупантів

Минулої доби найзапекліші бої на фронті точилися за Бахмут і Марʼїнку, ворог також атакував під Кремінною.

Про це повідомляє Генштаб.

Попри численні втрати техніки та живої сили, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на атаках на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках.

Так, протягом доби воїни Сил оборони відбили понад 45 атак противника.

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль Бахмут, бої тривають. Противник безуспішно намагався наступати в районі на північ від населеного пункту Хромове, а також біля Богданівки та Предтечиного.

На Авдіївському та Марʼїнському напрямках окупанти безуспішно штурмували в районах Сєверного, Марʼїнки, Побєди, Новомихайлівки. Найзапекліші бої тривають за Марʼїнку.