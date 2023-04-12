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В Охматдиті вперше в Україні використали ендокапсулу для обстеження дитини

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» вперше в Україні використала ендокапсулу для обстеження дитини.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 12 квітня.

Ендокапсула — це відеокамера у вигляді капсули. Технологія дозволяє побачити слизову оболонку тонкого кишківника, оскільки іншими методами досліджень побачити її зміни неможливо. Ендокапсулу можна використовувати навіть для маленьких дітей (віком від двох років).

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Протягом дослідження пацієнт може стрибати, ходити, бігати, сидіти, лежати, грати. Через годину після проковтування капсули вже можна пити, а через три — їсти.

МОЗ заявляє, що таке дослідження є абсолютно безболісним і безпечним для пацієнта, адже капсула є одноразовою, самостійно проходить шлунково-кишковий тракт і виходить природним шляхом.