Кросівки Майкла Джордана для фіналу 1998 року продали за рекордну суму

У Нью-Йорку на аукціоні Sothebyʼs продали пару кросівок Майкла Джордана Air Jordan 13, в яких він грав у фіналі NBA у 1998 році. За взуття віддали $2,2 мільйона — і тепер це найдорожчі кросівки, які коли-небудь продавали на аукціоні.

Про це повідомляє CNN.

Цю пару кросівок Джордан носив під час другої гри, яку Chicago Bulls виграли з рахунком 93:88 після поразки у першій грі, а Джордан набрав 37 очок. Це остання пара чорно-червоних кросівок Air Jordan 13, які Джордан колись носив на корті під час гри NBA.

Після гри Джордан підписав і подарував комплект взуття хлопчику з мʼячем у роздягальні для відвідувачів.

«Сьогоднішній рекордний результат ще раз доводить, що попит на спортивні памʼятні речі Майкла Джордана продовжує перевершувати всі очікування», — сказав Брам Вахтер, голова відділу повсякденного одягу та сучасних колекцій Sothebyʼs.

Кросівки побили рекорд іншого аукціону 2021 року, коли за $1,47 мільйона продали пару Nike Air Ships, які Джордан носив на початку своєї карʼєри.