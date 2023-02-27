Кросівки Майкла Джордана поїхали в турне світом. Цього року їх мають продати на аукціоні по одному

Набір кросівок Майкла Джордана Dynasty Collection поїхав у світове турне в пошуках покупця.

Про це пише Bloomberg.

Аукціон Sothebyʼs виставив на продаж шість кросівок — по одному Air Jordans, а не парами. Майкл Джордан носив їх під час останнього переможного матчу кожного зі своїх чемпіонатів НБА.

Скільки вони можуть коштувати, поки невідомо. У 2021 році пару взуття, яку Джордан носив у сезоні 1984 року, купили за рекордні $1,47 мільйона. Експерти вважають, що цього разу сума може бути в 10 або 20 разів більшою.

Кросівки з Dynasty Collection колись належали піарнику Chicago Bulls Тіму Халламу. Після того, як Джордан виграв свій перший титул у 1991 році, він віддав одну зі своїх кросівок Халламу. Потім гравець знову віддав взуття Халламу після перемоги в 1992 році, а після цього — в 1993, 1996, 1997 і 1998 роках. Згодом Халлам продав колекцію. Імʼя нинішнього власника не розголошують.

Взуття в різному стані. Частина поліуретану на взутті з часом розпалася, але їх можна відремонтувати. Наразі шість кросівок Джордана виставлені в Дубаї. Вперше їх показали обраним клієнтам у Лондоні та Нью-Йорку. Після тижня в Дубаї вони переїдуть до Гонконгу, Сінгапуру, а потім знову до Нью-Йорка. Кінцевого терміну для продажу немає, але прогнозують, що їх придбають у 2023 році — адже Майкл Джордан грав під номером 23.