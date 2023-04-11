У «Гвардії наступу» сформують ще одну бригаду. Вона матиме назву «Хартія».

Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Вона зазначила, що МВС отримало вже десятки тисяч заяв від людей, які хочуть долучитися до «Гвардії наступу». Тому там створять нову бригаду.

«Ця бригада буде девʼятою у складі «Гвардії наступу» та сьомою бригадою в Національній гвардії України. Вже розпочато набір до «Хартії», заявку так само можна подати або ж через сайт Міністерства внутрішніх справ, де можна ознайомитися детальніше з інформацією про етапи відбору, про навчання, яке буде відбуватися», — пояснила Павліченко.

Також вона розповіла, що рівень відбору до «Гвардії наступу» досить високий і в бригади беруть найкращих та найбільш вмотивованих.