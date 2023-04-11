Кабмін погодив кандидатури нових очільників Луганської та Сумської обласних адміністрацій

Кабінет міністрів погодив кандидатури на посади голів Луганської та Сумської обласних державних адміністрацій.

Про це повідомив представник уряду у Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Головою Луганської ОВА планують призначити Артема Лисогора. Він працює заступником начальника управління Нацполіції у Житомирській області, а з жовтня 2021 року по червень 2022 року був у відрядженні на сході України, де виконував обовʼязки заступника командувача Обʼєднаних сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Національної поліції.

Головою Сумської ОВА планують призначити генерал-лейтенанта Володимира Артюха. Він працює радником очільника Вінницької ОВА.